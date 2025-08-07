Los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) pueden conocer el tipo de pensión al que podrán acceder revisando su Reporte de Aportes, disponible en la web onpvirtual.pe o llamando a la central telefónica ONP Te escucha. Este documento detalla los aportes acreditados en la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y permite determinar el beneficio que se recibirá al llegar a la edad de jubilación.

Según la ONP, los montos se calculan así:

Entre 10 y menos de 15 años de aportes → Pensión proporcional de S/ 300 .

→ Pensión proporcional de . Entre 15 y menos de 20 años de aportes → Pensión proporcional de S/ 400 .

→ Pensión proporcional de . 20 años o más de aportes → Pensión mínima de S/ 600 y máxima de S/ 893, calculada según años y monto aportado.

La pensión se recibe de por vida, incluye atención médica y, para quienes tienen 20 años o más de aportes, se otorgan 14 pagos al año (con gratificaciones en julio y diciembre o prorrateadas). Además, al cumplir 80 años, el beneficiario recibe la Bonificación por Edad Avanzada, equivalente al 25 % de su pensión mensual.

Cómo obtener el Reporte de Aportes

En onpvirtual.pe, se debe ingresar a la opción Tu zona segura, colocar tipo y número de documento y clave virtual, ir a Tus operaciones, seleccionar Ver mis aportes y descargar el documento en Estado de cuenta en línea. Disponible 24/7.

También se puede llamar a ONP Te escucha al (01) 634 2222, opción 1, ingresar DNI y opción 1 nuevamente. El reporte llega al correo en minutos, de lunes a domingo de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Cómo sumar aportes

Los afiliados pueden realizar aportes facultativos para mejorar su pensión, con un mínimo de S/ 147 mensuales. Los pagos pueden hacerse vía billetera electrónica izipayYA, Banca por Internet y APP de Interbank, agentes Interbank o ventanillas del Banco de la Nación.

Para más información, se puede llamar a ONP Te escucha de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.