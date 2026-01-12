Especialista en derecho constitucional explica los límites legales de una intervención vehicular y cómo identificar abusos durante una “batida” policial.
Especialista en derecho constitucional explica los límites legales de una intervención vehicular y cómo identificar abusos durante una “batida” policial.

Las intervenciones vehiculares, conocidas popularmente como “batidas” policiales, forman parte de los controles de tránsito en la vía pública. Sin embargo, para que sean legales, deben respetar el procedimiento establecido y los derechos constitucionales de los ciudadanos.

El Reglamento Nacional de Tránsito y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establecen con claridad qué puede y qué no puede hacer un efectivo de la Policía Nacional del Perú durante una intervención.

“Una fiscalización es válida solo si respeta el procedimiento y los derechos fundamentales. El ciudadano no está obligado a cumplir exigencias fuera de la ley”, explica Guillermo Mardon, profesor de Derecho y especialista en derecho constitucional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Documentos que sí puede solicitar la Policía

Durante una intervención vehicular, el efectivo policial sí está autorizado a solicitar:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI) u otro documento estatal válido
  • SOAT o CAT vigente
  • Tarjeta de Identificación Vehicular
  • Certificado de inspección técnica, si corresponde
  • Permiso de lunas polarizadas, de ser aplicable

Solicitar documentos distintos a estos no está permitido por la normativa vigente.

¿Cuándo pueden pedirte bajar del vehículo o abrir las puertas?

Según el artículo 2, inciso 24.f de la Constitución Política del Perú», el policía solo puede exigir que el conductor descienda del vehículo o abrir las puertas en dos supuestos:

  • Existencia de una orden judicial válida
  • Delito flagrante, es decir, cuando el delito se está cometiendo o acaba de cometerse

También puede exigirse que el conductor baje del vehículo si existen indicios razonables de conducción en estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias psicotrópicas.

Límites para revisar el interior, la maletera o pertenencias

El Tribunal Constitucional ha precisado que la flagrancia solo se configura cuando:

  • El delito se está cometiendo o ocurrió instantes antes
  • El conductor se encuentra en el lugar de los hechos
  • Existe vinculación directa con objetos o instrumentos del delito

Fuera de estos supuestos, revisar el interior del auto, la maletera o pertenencias personales es ilegal.

Cómo identificar una intervención regular o arbitraria

Una intervención es regular si el efectivo:

  1. Ordena la detención del vehículo
  2. Se acerca a la ventanilla
  3. Se identifica con nombre, rango y unidad policial
  4. Indica el motivo de la intervención
  5. Solicita solo los documentos permitidos
  6. Señala el código y descripción de la infracción, si la hay
  7. Llena correctamente la papeleta y entrega una copia

La omisión de estos pasos puede convertir la intervención en arbitraria.

¿Es legal grabar una intervención policial?

Sí. Grabar o fotografiar una intervención policial es completamente legal, ya que el agente ejerce una función pública y no existe prohibición normativa.

La Constitución establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe.

¿Qué hacer ante un abuso policial?

Ante un exceso o abuso, el ciudadano puede:

  • Presentar una denuncia penal por abuso de autoridad
  • Iniciar una acción administrativa contra el efectivo
  • Recurrir a una acción de hábeas corpus, si se afecta la libertad personal

“Conocer nuestros derechos no es confrontar a la autoridad, sino asegurar que la intervención se realice dentro del marco legal”, subraya Mardon.

TAGS RELACIONADOS