Rafel Rey, miembro del directorio del Banco Central de Reserva, informó mediante su cuenta de Twitter que hoy fui notificado que el resultado de una prueba por coronavirus dio positivo.

Asimismo, pidió a las personas con las que alternó que tomen las medidas de precaución ante un posible contagio del COVID-19.

“Hoy he sido notificado como positivo al coronavirus. Aunque desde que se recomendó no he usado las manos para saludar, y estoy cumpliendo la cuarentena desde que fue ordenada, lo hago saber para que aquellos con los haya alternado la semana pasada tomen las medidas indicadas de precaución!”, escribió Rafael Rey.

Los seguidores de Rey Rey, entre ellos Carla García, le dieron fuerzas para su pronta mejoría del COVID-19, enfermedad respiratoria que se convirtió en el principal enemigo de peruanos y ciudadanos en el mundo.

Cabe recordar que hasta el momento hay 263 casos confirmados por coronavirus en Perú y cuatro muertos.

