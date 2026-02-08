Esta semana, tres profesionales de la salud fueron descubiertos abandonado sus puestos en el Hospital de Ventanilla para pasar varias horas de diversión en una discoteca.

Los médicos, captados por las cámaras de seguridad y videos difundidos en las redes sociales, fueron identificados como José Alonso Lara (ginecólogo), Dante Manrique de Lara (interno) y Ruth Huarac Valverde (residente).

En diálogo con Correo, Raúl Urquizo, exdecano nacional del CMP habla del proceso que debe ser seguido a estas personas y las sanciones que les corresponden.

El Colegio Médico del Perú anunció la apertura de un proceso disciplinario contra los especialistas, ¿cómo se maneja este proceso?

El proceso empieza en el Consejo Regional donde se cometió la probable falta. En este caso, le corresponde al Consejo Regional del Callao. El proceso es seguido por el Comité de Ética, de Procesos Disciplinarios, que evalúan primero las evidencias. Tras esta evaluación se emite una resolución que pasa a un área de asuntos contenciosos. Ahí es donde los médicos acusados hacen su descargo. Luego de esto viene la sanción, que puede ir desde llamada atención, hasta suspensión o expulsión, dependiendo de la gravedad de la falta.

¿Estas sanciones pueden ser apeladas?

Si las partes no estar satisfechos por la sanción, pueden apelarla. Entonces el caso se eleva a la segunda instancia, que es el Consejo Nacional del CMP. En el Consejo Nacional hay otro comité igual. Se evalúan las pruebas y los acusados también tienen el derecho de defenderse, pero esa última instancia es inapelable. Ahí no tienen nada que hacer los abogados. Los médicos pueden ser asesorados por un abogado, sí, pero estos no tienen el derecho de uso de la palabra frente al Comité de Ética.

¿Qué tan grave es la conducta de los investigados?

Como se ve, están en horario de trabajo y, peor todavía, en hora de guardia. Es una falta sumamente grave, y las faltas sumamente graves se castigan con la expulsión, lo que significa que en 5 años recién podrán ejercer la profesión. En ese tiempo no pueden trabajar en ningún sitio.

¿La máxima sanción es la expulsión por solo 5 años?

Sí, el máximo tiempo es 5 años, porque el Comité de Ética no es un ente sancionador propiamente dicho. Lo que busca es que los procesados reconozcan y corrijan su error.

¿La justicia pude intervenir en estas sanciones?

No. no tiene nada que ver aquí el Poder Judicial. El Ministerio de Salud puede denunciar en paralelo ante el Poder Judicial, pero este no puede ordenar al Colegio Médico que expulse o reponga en sus cargos a los sancionados. El Tribunal Constitucional, hace ya 15 o 20 años, dijo que (los fallos del Colegio Médico) eran independientes.

¿En cuánto tiempo se emitiría la posible sanción?

Yo creo que no debe durar más de 6 meses, con todo y apelaciones. Si ambas partes están de acuerdo, pues en 3 meses.

Según su experiencia, ¿qué llevó a estos médicos a dejar sus puestos?

Irresponsabilidad. Además, la calidad de los actuales profesionales se debe a que no hay un control de parte de la Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria) tanto en la formación como en lo académico y lo ético. Además, lamentablemente, estamos frente a parlamentarios que hacen leyes y sin un análisis y sin la consulta necesaria a las instituciones profesionales, como el CMP. Si tenemos un profesional de la salud mal formado, las consecuencias son fatales.

¿La conducta de los médicos puede ser investigada en otros campos?

El Ministerio de Salud puede formalizar investigación y denuncia. Primero tiene que haber un proceso administrativo del hospital, que puede sancionarlos administrativamente. Y si el Ministerio de Salud lo ve conveniente, puede denunciar en la parte civil. El abandono de puesto es una falta grave, que amerita una sanción, definitivamente.