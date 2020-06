En las últimas semanas, medios nacionales, como Correo, e internacionales se han encargado de resaltar el preocupante excedente de muertes en nuestro país desde el comienzo de la epidemia del COVID-19, un número que está muy por encima de las cifras oficiales de decesos por el nuevo coronavirus y que el entorno del Gobierno no asocia a la enfermedad. Hasta ahora.

Y es que el Grupo Prospectiva, que asesora al Ministerio de Salud (Minsa), reconoció que la pandemia que azota puede explicar el exceso de muertes en el Perú.

Mensaje. La noche del último miércoles se desarrolló la telecapacitación Situación actual del COVID-19 en el Perú. En el evento estuvieron presentes el ministro de Salud, Víctor Zamora, y el equipo de Prospectiva, integrado por José Manuel Magallanes (matemático social), Andrés Lescano (epidemiólogo) y César Cárcamo (médico cirujano).

Fue Cárcamo quien relató que su grupo decidió hacer un análisis de lo que sucede con la mortalidad en el Perú, por lo que consiguieron la base de datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

“Nos pusimos a investigar, primero, si había un exceso de muertes, si las muertes estaban subiendo en el Perú y cuánto”, detalló.

Sobre el tema, el especialista presentó un gráfico con el incremento de decesos en el Perú (ver infografía, gráfico 1).

“(Hay) alrededor de 2 mil casos en enero, febrero, marzo incluso; pero en abril comienzan a subir. Prácticamente se triplican, esto nos llamaba la atención. (...) Para nosotros esto es el efecto directo o indirecto de la epidemia del COVID”, resaltó.

Aseguró que para ellos ese era efecto directo o indirecto de la epidemia.

“Hemos confirmado que el número de muertos en el Perú se está elevando, y esto podría ser debido a un exceso de muertes por COVID-19 o por otra causa”, manifestó.

CONCLUSIÓN. En ese sentido, Cárcamo argumentó que la duda radicaba en establecer si el virus incrementó las muertes o si estas personas fallecieron por otras enfermedades al permanecer en sus casas y no recibir una oportuna atención médica.

Ante esa interrogante -narró el médico- revisaron las causas de los decesos en los certificados de defunción, y encontraron la palabra “COVID”, “coronavirus” o “SARS”, así como términos, nombres relacionados o códigos internacionales de la epidemia, en personas que perecieron bajo la sospecha de haber tenido el COVID-19, así como también -como es lógico- en casos confirmados.

Dicho resultado se presentó durante el evento (ver infografía, cuadro 2).

“Este gráfico nos muestra que prácticamente la totalidad de los casos de las muertes en el Perú se pueden explicar por COVID-19, ya sea confirmado o no confirmado”, añadió.

Luego explicó que clasificaron los casos en función de si son o no confirmados. Respecto a estos últimos, refirió que vieron un buen número.

“Quiere decir que no se ha tenido la certeza de que esta muerte, efectivamente, ha ocurrido como consecuencia del COVID-19, pero, obviamente, en estos tiempos de pandemia es una buena posibilidad”, concluyó.

Continuó: “Esto nos da alguna confianza en pensar que nuestro exceso de muertes está debiéndose realmente al COVID-19”.

Explicación. Sobre el tema, el biólogo Ernesto Bustamente consideró que la información internacional es tan amplia y fuerte que al Gobierno no le ha quedado más que admitirla.

“Han habido estudios del Financial Times y de The New York Times que, a su vez, reflejan un análisis hecho por expertos en el tema”, señaló.

En diálogo con Correo, el también exdirector del Instituto Nacional de Salud (INS) saludó que Grupo Prospectiva exprese la verdad como fuente de información.

“No se puede negar lo innegable. No se habían pronunciado públicamente y ahora que han tenido la oportunidad de hacerlo, pues no les queda más remedio que mencionarlo como un hallazgo de su grupo, cuando es algo que todos conocemos”, sostuvo.

Desaceleración

Por su parte, César Munayco, del Centro Nacional de Epidemiología del Minsa, afirmó que la velocidad de contagio del nuevo coronavirus se ha desacelerado notablemente en varios departamentos del país.

Agregó que en el Perú se nota una disminución de los nuevos contagiados, que la tasa de crecimiento de fallecidos también baja y que el denominado factor Rt (el número de contagios por cada infectado) está muy cerca de 1.

“Lo que significa que la pandemia crece más lentamente”, sostuvo el especialista.

Sin embargo, aclaró que hay algunas regiones en las que la velocidad de contagio todavía está en ascenso.

Cárcamo también se refirió a los indicadores alentadores. Destacó que existe un descenso en la velocidad de muertes, pero que esta todavía está en crecimiento.

“Seguramente en las siguientes semanas vamos a ver que va a comenzar el descenso (...), lo bueno es que no estamos en una fase de aceleración de muertes, sino que la velocidad de las muertes baja”, refirió.

Durante el evento, el ministro Zamora aseveró, por su parte, que la enfermedad se transforma a diario y que tiene un signo de incertidumbre como pandemia.

“El virus es muy veloz, se desplaza a lo largo y ancho de nuestra geografía y nosotros tenemos que estar vigilantes”, enfatizó.

Al respecto, Bustamente recalcó que la pregunta no es si la curva se aplana hoy, sino el qué pasará cuando la economía se abra y la gente empiece a salir a las calles en una mayor proporción a la actual.

“El techo meseta al que se pudiera haber llegado en el futuro aparecerá, y arrancará una nueva carrera exponencial, que en un futuro lejano se aplanará”, advirtió.

Diagnósticos: Zamora destaca número de pruebas

En la telecapaciación, el ministro Zamora, destacó que la capacidad de diagnóstico en el país aumentó, pues recordó que al principio solo se tenía al Instituto Nacional de Salud (INS) procesando 500 exámenes diarios.

“Hoy, con orgullo, puedo decir que hemos llegado a cubrir más de un millón de personas que han tenido acceso a la prueba”, resaltó.