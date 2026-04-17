El Jurado Electoral Especial de Chanchamayo convocó para este lunes 20 de abril las primeras audiencias públicas de recuento de votos en cuatro mesas de sufragio de la región Junín. La medida responde a inconsistencias detectadas en las actas electorales, donde la cantidad de votos consignada supera el número de ciudadanos que habrían votado.

Las diligencias comenzarán a las 08:00 a.m. en el local del JEE de Chanchamayo, ubicado en el distrito y provincia del mismo nombre. El cronograma continuará a las 09:00 a.m., 10:00 a.m. y 11:00 a.m. con las mesas N.° 902524, 026773 y 026764, correspondientes a las provincias de Satipo y Chanchamayo.

El organismo electoral precisó que el problema fue detectado luego del análisis de las actas observadas. Según el expediente, el dato de “total de ciudadanos que votaron” resultó menor que la suma de votos registrados, y esa diferencia no pudo corregirse mediante la verificación documental.

Mecanismo excepcional

El recuento de votos es una medida excepcional prevista en el sistema electoral para los casos en que el cotejo de actas no permite resolver las observaciones. En este caso, la decisión se tomó después de que el JEE descartara que la inconsistencia pudiera subsanarse con documentos similares.

La figura del recuento es posible porque las cédulas de sufragio quedan bajo custodia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales hasta que concluye la proclamación de resultados. En las diligencias participan personeros de las organizaciones políticas y representantes del Ministerio Público.

La primera audiencia corresponde a la mesa N.° 027042, ubicada en Pichanaqui, provincia de Chanchamayo. Luego se revisarán las mesas N.° 902524 de Río Tambo, N.° 026773 de Río Negro y N.° 026764 también de Río Negro.

El JEE estableció estas actuaciones para determinar si el contenido de las actas debe rectificarse o mantenerse tal como fue consignado. El objetivo del procedimiento es definir con precisión la validez de los votos registrados en cada una de las mesas observadas.