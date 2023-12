La salida del coronel PNP Francisco Vargas Andonaire de la jefatura de la III Macro Región Policial La Libertad era cuestión de horas. Ayer, después de que el gobernador regional, César Acuña, revelara que había pedido su cambio, antes de las siete de la noche se publicó en El Peruano, en su edición extraordinaria, su salida.

No va más

Vargas Andonaire será reemplazado en el cargo por el general PNP José Antonio Zavala Chumbiauca. Su designación se oficializó a través de la Resolución Suprema N° 369-2023-IN.

El alto oficial ejerció hasta ayer el cargo de jefe del Frente Policial Ica.

Vargas, por su parte, asumirá un cargo en la región Apurímac y lo hará como general PNP.

Con Vargas Andonaire también ha sido removido el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Walter Calla Delgado, quien prestará ahora servicio en la región Cajamarca.

Anuncio

En la mañana de ayer, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, reveló que, días atrás, en diálogo con el primer ministro, Alberto Otárola Peñaranda, le planteó la designación de un oficial que tenga la capacidad para afrontar la ola criminal que día a día golpea a la región con más fuerza.

Según César Acuña, en ese diálogo también participó el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, y el comandante general de la Policía, general PNP Jorge Luis Angulo Tejada.

“He hablado con el premier, con el ministro (del Interior) y el general Angulo, para que en enero nos envíen a un general que tenga la capacidad de revertir los problemas de La Libertad”, sostuvo.

Rinde cuentas

De otro lado, la autoridad regional realizó un balance de su gestión. Según indicó, este año “han hecho lo que han podido”.

“Debo reconocer que deberíamos hacer más. Hoy la gestión es más difícil que antes, cuando era alcalde era más fácil invertir. El compromiso con La Libertad es de cuatro años de gestión, no de un año, el compromiso es con los dos millones de los liberteños. No sé si será poco o mucho, pero esto es lo que hemos hecho. Para algunos no hemos hecho nada, para otros bastante, pero la conciencia es lo más importante”, afirmó.

De acuerdo con la autoridad regional, su gestión avanzó “bastante”, pues aseveró que Manuel Llempén no les dejó expedientes por ejecutar.