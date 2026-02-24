Con el retorno masivo a clases cada vez más cerca, el Touring y Automóvil Club del Perú advirtió que muchas conductas de riesgo que adoptan los menores en la vía pública provienen del ejemplo de los adultos.

“Muchas veces, los escolares no aprenden por discurso, aprenden por imitación. Si ven a sus padres, tíos o abuelos cruzar mal una calle, entenderán que esa es la forma correcta”, señaló Saida Jerí, jefa de Movilidad de la institución.

La especialista explicó que en la etapa formativa los niños internalizan comportamientos cotidianos que luego replican incluso cuando no están acompañados.

Siete malos hábitos que deben evitarse

El Touring identificó siete prácticas frecuentes que pueden poner en riesgo la integridad de los menores:

Cruzar la pista fuera del paso peatonal o de forma temeraria. Caminar usando el celular mientras se lleva a un niño de la mano. No respetar la luz roja del semáforo. Viajar en auto sin sistema de retención infantil. Sacar la mano u otra parte del cuerpo por la ventana del vehículo. Estacionar en zonas rígidas o frente a colegios. No respetar los asientos reservados en el transporte público.

Riesgos cerca de colegios

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), alrededor del 10% de los siniestros viales fatales ocurre en entornos cercanos a zonas escolares.

Esta cifra evidencia la necesidad de reforzar la prevención y la educación vial en espacios donde transitan menores.

Educación vial desde casa

La jefa de Movilidad del Touring enfatizó que los primeros años de vida son determinantes para formar conductas seguras y desarrollar percepción del riesgo.

Recomendó reforzar en casa reglas simples como:

Mirar a ambos lados antes de cruzar.

Respetar el semáforo.

Cruzar únicamente por zonas señalizadas.

Asimismo, sugirió practicar recorridos seguros antes del inicio de clases y conversar con los hijos sobre situaciones de riesgo.