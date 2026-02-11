El inicio del año escolar suele representar uno de los momentos de mayor presión financiera para las familias. Matrículas, pensiones, útiles, uniformes y actividades extracurriculares pueden desordenar el presupuesto si no se planifican con anticipación.

Ante este escenario, el programa educativo ABC del BCP, impulsado por el Banco de Crédito BCP, comparte cinco recomendaciones prácticas para enfrentar el regreso a clases 2026 de manera responsable.

1. Reutiliza y optimiza recursos

Antes de realizar nuevas compras, es recomendable revisar qué útiles, libros, mochilas o uniformes del año anterior aún pueden utilizarse. Esta práctica puede representar un ahorro significativo.

También es posible coordinar intercambios o compras grupales entre familias para reducir costos.

2. Elabora un presupuesto realista

Identificar todos los gastos asociados al año escolar —útiles, transporte, actividades extracurriculares— y compararlos con los ingresos mensuales permite determinar cuánto se puede destinar sin afectar gastos esenciales como alimentación o vivienda.

Un presupuesto detallado ayuda a mantener el control y evitar sorpresas.

3. Planifica las compras con anticipación

Adquirir útiles a última hora suele implicar precios más elevados. Comprar con tiempo permite comparar opciones y aprovechar descuentos propios de la campaña escolar.

La planificación reduce compras impulsivas y facilita una mejor gestión del dinero.

4. Diferencia necesidades de deseos

Mochilas de moda, útiles personalizados o cambios innecesarios de uniforme pueden incrementar el gasto total.

La recomendación es priorizar lo indispensable y evaluar si ciertos productos realmente son necesarios para el desarrollo escolar.

5. Evalúa cuidadosamente las opciones de pago

Si se considera financiar parte del gasto, es importante analizar tasas de interés, plazos y capacidad real de pago.

Asumir compromisos financieros sin evaluar estas variables puede afectar la estabilidad económica del hogar durante el resto del año.

Educación financiera como herramienta preventiva

Desde el ABC del BCP se recuerda que planificar con anticipación y tomar decisiones informadas permite afrontar el regreso a clases sin poner en riesgo las finanzas familiares.

La plataforma ofrece cursos virtuales gratuitos sobre educación financiera para quienes deseen fortalecer sus conocimientos en manejo del dinero.