El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que, del 9 al 13 de marzo, sus oficinas en todo el país mantendrán la atención en su horario regular para asegurar que la población pueda continuar realizando trámites de identificación y registro civil.

La medida responde a las disposiciones anunciadas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que dispuso que las entidades públicas garanticen la continuidad de los servicios esenciales.

Entre estas entidades figuran los organismos que integran el sistema electoral, como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, cuya función resulta clave para la actualización de los registros de identidad y el acceso de los ciudadanos a distintos servicios públicos.

En ese periodo, la entidad seguirá brindando atención para los trámites habituales en todas sus oficinas del país. El horario se mantendrá de lunes a viernes, desde las 8:45 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde, conforme a su atención regular.

Del mismo modo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil reafirmó su compromiso de asegurar la continuidad de los servicios de identificación, clave para el ejercicio de los derechos ciudadanos, entre ellos la participación en las elecciones programadas para 2026.

La entidad también señaló que seguirá atenta a las disposiciones que puedan emitir las autoridades competentes, para comunicar de manera oportuna a la ciudadanía cualquier modificación en la atención o en sus servicios.