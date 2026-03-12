El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) extenderá la atención exclusiva para entregas del Documento Nacional de Identidad (DNI) todos los fines de semana hasta el 12 de abril, día de las Elecciones Generales 2026.

Este sábado 14 y domingo 15 de marzo, diversas agencias a nivel nacional abrirán sus puertas, como Piura, Trujillo, Ayacucho, Ica, entre otros. Cabe precisar que el horario de atención variará según la oficina de la entidad registral.

Así, las sedes del Reniec y horarios programados para este fin de semana son:

Sábado 14 de marzo: Sedes en Lima abrirán sus puertas al público desde las 08.15 a. m. hasta la 13.45 p. m . Mientras que las oficinas de Piura, Trujillo, Chimbote, entre otros lo harán solo hasta la 12.45 p. m.

Domingo 15 de marzo: Oficinas seleccionadas de Lima atenderán para la entrega del DNI de 08.15 a. m. hasta la 13.45 p. m. A su vez, en La Libertad y Cajamarca lo harán solo hasta 12.45 p. m.

Asimismo, la entidad informó que cada viernes las sedes y horarios serán actualizados a través en su página web oficial ( AQUÍ ) y redes sociales. La medida abarca oficinas en Lima y regiones como Piura, Trujillo, Ayacucho, Ica, Chimbote, La Libertad y Cajamarca.

Cabe recordar que los horarios varían por sede.

Consulta el estado de tu DNI en línea

Verifica digitalmente si tu DNI está listo para recogida en la página web de Reniec: