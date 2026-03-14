A pocos meses de las Elecciones 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil aclaró que los ciudadanos que alcancen la mayoría de edad el 12 de abril sí podrán participar en los comicios.

La entidad indicó que estos jóvenes estarán habilitados para emitir su voto presentando únicamente su documento de identidad.

El asesor de la jefatura nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Iván Torres, explicó: “ Todos los jóvenes que cumplen 18 años hasta el mismo 12 de abril están habilitados para votar. Ellos podrán hacerlo solo portando su documento de identidad”.

Asimismo, precisó que la institución permite a los ciudadanos actualizar su DNI desde que cumplen 17 años, con el objetivo de que puedan contar con el documento vigente antes de alcanzar la mayoría de edad.