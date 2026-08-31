Restaurantes, cafeterías, fotocopiadores e incluso laboratorios privados funcionarían dentro de hospitales públicos sin pagar ningún tipo de renta a los establecimientos de salud que los albergan, según una investigación de la Contraloría. Se trata de los nosocomios Arzobispo Loayza y Cayetano Heredia.

Según el dominical Punto Final, el Estado cedió estos espacios en algún momento a sindicatos y asociaciones, los cuales, a su vez, los subarrendaron a terceros para hacer negocio. Frente a ello, la Contraloría ha identificado presunta responsabilidad penal en altos funcionarios, mientras los propios centros de salud enfrentan escasez de camas, consultorios y espacios para atender a los pacientes.

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

En este hospital, una cafetería funciona a pocos pasos del área de emergencia. Según Contraloría, de los 72 mil m² que tiene el establecimiento de salud, más de 3 mil metros son subarrendados a terceros por sindicatos y asociaciones del hospital.

Además, los subarriendos alcanzan casi los 900 mil soles, los cuales no llegan a la administración. Asimismo, de los 23 establecimientos, 19 no cuentan con ningún convenio o contrato. Entre los espacios se encuentra el Laboratorio San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, subarrendado a un laboratorio privado por más de 20 mil soles mensuales.

Elizabeth Vargas, jefa de asesoría jurídica del hospital Loayza, explicó que la ocupación de estos espacios por terceros se remonta a la década de 1990, cuando no existía un marco normativo que regulara la situación. Respecto al laboratorio, indicó que el Poder Judicial ya falló a favor del hospital y que actualmente se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia para lograr el desalojo.

Por su parte, el vocero de Contraloría, Luis Castillo, señaló que, aunque no existen contratos formales entre el hospital y los negocios, es finalmente el establecimiento de salud el que termina subsidiando los servicios básicos como agua y luz.

HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Un panorama similar se identificó en el Cayetano Heredia, donde los sindicatos subarrendaron espacios que la dirección del hospital les había cedido originalmente para actividades como capacitaciones o reuniones internas.

Según un informe de Contraloría, seis restaurantes operaban en espacios cedidos por sindicatos del hospital sin generar renta. Al respecto, el director del nosocomio, Manuel Díaz, dijo que este caso ya está en manos de la Fiscalía.

Sumado a ello, existen espacios de comercio y comida cerca de zonas de oxígeno medicinal. “Los establecimientos no pagan nada al hospital. Ese dinero está siendo administrado por cada sindicato que tiene a cargo en cesión de uso estos locales”, mencionó Manuel Díaz.