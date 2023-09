Los restos del congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, serán trasladados en helicóptero desde Mollendo a la base aérea de Vítor Coronel FAP Marco Schenone Oliva en la ciudad de Arequipa.

Posterior al arribo, se trasladará el féretro en un vuelo de la Mariana de Guerra hacia la ciudad de Lima, donde esperan sus familiares.

Tras su muerte, reportada a raíz de una descompensación, mientras que compartía con unos amigos en Islay, se han iniciado las investigaciones.

Se conoció que la fiscal provincial, Yecid Zeballos Arias, se encuentra en Mollendo a la espera de un forense de Lima, lo que estaría retrasando el traslado de los restos del parlamentario.

Al respecto, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, se pronunció sobre la sensible partida del legislador durante su participación en Perumin. “En este distrito (Punta de Bombón) tenemos un centro de salud de nivel 3, que de acuerdo a norma vigente, solo funciona 12 horas al día y ello es probable demoró la atención, ya que de aquí a Mollendo sí tenemos hospitales que funcionan las 24 horas del día”, explicó.

En un video compartido por el usuario de Twitter Christian Bustamante, un hombre narra lo que serían los últimos minutos de vida del legislador. “El personal de seguridad abre la puerta del centro de salud y las personas que estaban con el parlamentario ingresan a la fuerza, pidiendo rápido auxilio con un médico. El de seguridad le dice que ya no hay médico. Se llama al serenazgo, porque las personas que estaban con el parlamentario exigían no moverse hasta que llegue un médico, llaman al personal de serenazgo y policías. Él estaba con vida y al ver que no había personal lo trasladan a Mollendo y es en ese trayecto que el congresista pierde la vida”, se escucha en la narración.

