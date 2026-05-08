El rey de España, Felipe VI, manifestó su interés en viajar al Perú para asistir a la ceremonia de transmisión de mando del próximo presidente que asumirá funciones el 28 de julio de 2026. La posible visita se conoció tras una reunión que sostuvo con el canciller peruano Carlos Pareja Ríos durante una actividad oficial en Costa Rica.

El encuentro entre ambas autoridades se realizó en el marco de la ceremonia de Transmisión del Mando en Costa Rica. En ese acto se oficializará a Laura Fernández como nueva mandataria para el periodo 2026-2030, luego de haber ganado la segunda vuelta electoral frente a Álvaro Ramos.

De acuerdo con información difundida por la Cancillería del Perú, el monarca español expresó su intención de participar en las actividades protocolares previstas para julio. La entidad señaló que este interés responde a su confianza en el proceso democrático que se desarrolla actualmente en el país.

De concretarse su llegada, sería una nueva participación de Felipe VI en una transición presidencial peruana. En julio de 2021 estuvo presente en Lima y sostuvo una reunión con el entonces presidente electo Pedro Castillo antes de su juramentación.

#NoticiasTorreTagle | El canciller Carlos Pareja conversó con S.M. el Rey Felipe VI en el marco de los actos con motivo de la transmisión del mando en Costa Rica. El Rey mostró su interés por el proceso democrático de nuestro país y expresó su deseo de estar presente en los actos… pic.twitter.com/2jF4MoNB98 — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) May 8, 2026

La visita más reciente del rey al Perú ocurrió en octubre de 2025. En aquella ocasión llegó a Arequipa para asistir al X Congreso Internacional de la Lengua Española y participar en actividades de homenaje al escritor Mario Vargas Llosa.

Gobierno organiza ceremonia de transferencia

El Gobierno peruano oficializó el pasado 4 de mayo al funcionario encargado de coordinar las ceremonias de la Transmisión del Mando Supremo 2026. Los actos oficiales se desarrollarán los días 27 y 28 de julio.

La responsabilidad fue otorgada al embajador Eduardo Miguel Hilarión Pérez del Solar Marcenaro, actual director general de Protocolo y Ceremonial del Estado. Su designación quedó establecida mediante la Resolución Ministerial N.º 237-2026-RE.

El diplomático tendrá la facultad de suscribir convenios de cooperación, gestión y auspicio con entidades nacionales e internacionales relacionadas con el evento. Estas acciones buscan garantizar el desarrollo logístico de la ceremonia presidencial.

Asimismo, representará al Ministerio de Relaciones Exteriores ante instituciones públicas y privadas para realizar trámites administrativos vinculados a la actividad oficial. La transmisión de mando fue declarada de interés nacional el pasado 10 de febrero como parte de la preparación para el cambio de gobierno.