La ministra de la Mujer, Rosario Sasieta, se reunió en Arequipa con Celia Capira, la mujer que corrió tras el presidente de la república, Martín Vizcarra, y que fue víctima de un ataque contra sus vehículo y sus perros.

“Aterricé ayer viernes 7 de agosto en Arequipa. En la pandemia, la violencia contra los niños y mujeres en esta región se ha disparado de una manera que no podía esperar más. Había que llegar y rápido. Así lo hicimos, pero ya esa madrugada el vil ataque a la señora Celia Capira, nos mostraba el peor rostro que nos deja esta pandemia. No íbamos a ponernos de costado como Estado. Ella es una peruana que se quebró porque sintió miedo, pero que hoy supo que su país la contiene”, escribió la titular del Ministerio de la Mujer.

Según Sasieta, el lunes 10 de agosto, el Ministerio Público tendrá la carpeta de investigación para que los culpables del daño que le hicieron a la arequipeña reciban todo el peso de la ley.

“Celia ya tiene garantías personales. Nadie la podrá tocar, el Ministerio del Interior se encargó Hemos tenido una conversación privada con Celia. Ella ya sabe. Respira tranquila, La quiero abrazar pero no puedo. La miro y le extiendo mi abrazo que nace del alma”, finalizó la ministra.

Incendian vehículos y envenenan a mascotas de Celia Capira

Celia Capira (55), la mujer que conmovió a todo el país cuando corrió tras el presidente Martín Vizcarra pidiéndole ayuda para su esposo con COVID-19, denunció que sus autos fueron incendiados y sus dos mascotas fueron envenenadas dentro de su vivienda en el distrito de Alto Selva Alegre (Arequipa).

Según la fémina, ocurrió a las 1 de la madrugada cuando se encontraba descansando; sin embargo, se despertó repentinamente y encontró a los dos vehículos ardiendo. “Yo me desperté y en mis sueños, mi esposo me pidió que me levantara. Cuando miré estaban ardiendo (autos) y no sabía que hacer”, dijo Celia.

