El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó una ley que otorga a los emolienteros la condición de microempresarios, reconociendo su actividad como generadora de autoempleo y promotora de una alimentación saludable en el país.

La norma fue aprobada por insistencia en el Pleno del 13 de marzo, luego de haber sido observada por el Poder Ejecutivo el 27 de junio de 2025.

Con este dispositivo se modifica la Ley N.° 30198, que regula la preparación y venta de bebidas elaboradas con plantas medicinales en la vía pública como una actividad económica formal.

Durante la ceremonia, Rospigliosi señaló que la iniciativa, impulsada en su momento por el excongresista Hernando Guerra García, permitirá evitar limitaciones impuestas por algunos municipios.