Raymond Portelli, médico y sacerdote que radica en Iquitos, se ha convertido en un ejemplo de solidaridad al ayudar de diferentes formas a las familias afectadas por el COVID-19 en Loreto.

El padre originario de Malta, un pequeño país en Europa, ha demostrado su amor por los peruanos tras organizar una exitosa colecta de dinero para abastecer de oxígeno a quienes lo necesitan en Iquitos, además atiende a algunos pacientes y le da medicinas de forma gratuita.

“Amo al Perú. He dedicado mi vida aquí y, si Dios no tiene otros planes, creo que aquí me voy a enterrar”, dijo el religioso al programa Buenos Días Perú de Panamericana Televisión.

Portelli logró recaudar 1 millón y medio de soles en tan solo quince horas cuando solo esperaba recolectar a penas 100 mil soles.

Gracias a esta suma de dinero se logró adquirir tres plantas de oxígeno para Iquitos y para Nauta. Además se compraron concentrados de oxígeno.

“Hemos tenido momentos muy dolorosos, casi uno no quiere recordar, pero es importante no olvidar lo que hemos vivido, este dolor nos ayuda a crecer, a tomar en cuenta qué es lo más importante”, contó el padre.