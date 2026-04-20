El Gobierno Regional de San Martín inició la distribución de bienes de ayuda humanitaria para las familias que resultaron perjudicadas tras el deslizamiento de tierra registrado el miércoles 15 de abril en el caserío Eladio Tapullima, distrito de San José de Sisa, provincia El Dorado. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN - INDECI) informó de esta acción mediante sus canales oficiales.

El fenómeno ocasionó daños en viviendas, instituciones educativas y centros de salud de la localidad. Más de 120 familias damnificadas fueron trasladadas a albergues temporales habilitados por la municipalidad distrital, que mantiene activo el proceso de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Área seguirá siendo monitoreada

Además del deslizamiento, las autoridades identificaron una falla geológica en la zona que originó la aparición de grandes grietas en el suelo. Esta situación ha llevado a varios pobladores a abandonar sus viviendas ante el debilitamiento progresivo del subsuelo.

Las imágenes aéreas capturadas en los últimos días evidencian el colapso del terreno en distintos sectores del caserío. Las autoridades locales y los equipos de gestión de riesgos continúan con las evaluaciones técnicas para establecer el alcance de los daños y los niveles de riesgo que persisten en el lugar.

El caserío Eladio Tapullima es una zona de producción agrícola donde se cultivan plátano, arroz y cacao, y donde la ganadería también forma parte de la economía local. Ambas actividades representan la principal fuente de ingresos de sus habitantes, quienes hoy enfrentan serias limitaciones para continuar con sus labores productivas.