Las intensas lluvias que azotan la selva peruana elevaron el caudal del río Mayo hasta provocar un nuevo desborde en Moyobamba, región San Martín. La localidad de Sapote resultó una de las más perjudicadas luego de que el agua ingresara a numerosas viviendas, dejando a miles de familias en situación crítica.

Los inmuebles permanecen inundados desde el domingo y los vecinos relatan que se vieron obligados a ingresar para rescatar sus pertenencias. Pese a la magnitud de la emergencia, las familias perjudicadas denuncian que ningún representante del gobierno local, provincial o regional ha visitado la zona para evaluar los daños o brindar ayuda a las familias damnificadas.

Ante esta situación, la comunidad de Sapote demandó la intervención inmediata y coordinada de las autoridades. Los pobladores continuan exigiendo acciones concretas de evaluación, asistencia y prevención, advirtiendo que las lluvias persisten y el nivel del río Mayo podría volver a aumentar, agravando la situación de emergencia.

Mientras tanto, las familias afectadas permanecen expuestas mientras el río mantiene su caudal elevado y no se implementan medidas para atender la crisis.