Para esta segunda vuelta, en la que más 25.8 millones de ciudadanos peruanos han sido convocados a elegir el próximo presidente, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) decidió cambiar el horario sugerido del voto escalonado, de acuerdo con el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI), y reservar el turno de 2 a 4 de la tarde para los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y enfermedades de riesgos. Pero, ¿qué pasa si una persona que no está dentro de este grupo vulnerable acude a su local de votación en ese horario? ¿podrá ejercer su derecho a voto? En esta nota te lo explicamos.

Primero hay que aclarar que el objetivo es evitar las aglomeraciones en el contexto de la pandemia por el COVID-19 y que se repitan los contratiempos del 11 de abril, fecha de la primera vuelta, cuando las personas del grupo de riesgo fueron llamadas a votar primero.

Los adultos mayores, personas con discapacidad y comorbilidades, como diabetes y obesidad, de acuerdo con la recomendación, acudieron a votar de 07:00 a.m. a 09:00 a.m., lo que provocó mucho desorden y largas colas, debido a ausencias de los miembros de mesa titulares y suplementes. Debido a la condición de riesgo de las personas que acudieron desde temprano, estas no podían cubrir esas plazas -aunque en algunos casos lo hicieron- y tuvieron que esperar horas para sufragar.

¿QUÉ PASA SI VOY DE 2:00 P.M. A 4:00 P.M. Y NO SOY DEL GRUPO DE RIESGO?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) decidió reservar el horario 2:00 p.m. a 4:00 p.m. para los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y enfermedades de riesgos.

Si en caso no es sufragante del grupo de riesgo y acude a su centro de votación en ese horario reservado, también podrás ejercer tu derecho a voto, pero deberás tener en cuenta que estas personas tendrán la prioridad.

¿Y SI NO PUEDO IR A VOTAR EN EL HORARIO RESERVADO?

Si es adulto mayor o persona del grupo vulnerable y no tiene quien lo pueda acompañar o debe realizar alguna otra actividad de fuerza mayor, puede acudir a lo largo de la jornada electoral, siempre tendrá una atención preferencial. Las urnas abren a las 7 de la mañana y cierran a las 7 de la noche. La intención con el nuevo horario es evitar contratiempos y una mejor atención.

Adultos mayores y personas vulnerables durante elecciones del 11 de abril.





HORARIO, SEGÚN EL ÚLTIMO DÍGITO DE TU DNI

De acuerdo con el cronograma de la ONPE, de 7 a 8 de la mañana., se sugiere acercarse primero a aquellas personas cuyo último dígito de su Documento Nacional de Identidad (DNI) es el 1. Y así, sucesivamente, hasta el que termina en el número 7, que debe ir de 1 a 2 de la tarde. Entre las 2 y 4 de la tarde se continúa con las personas del grupo de riesgo. Luego, de 4 a 5 de la tarde se les recomienda acudir a las personas cuyo DNI finaliza en 8; de 5 a 6 de la tarde, a las que su documento termina en 9; y de 6 a 7, a las que culmina en 0. Sin embargo, ten en cuenta que se trata de una recomendación con el fin de un proceso electoral ordenado y disminuir los riesgos. (Ver imagen)

Nuevo horario escalonado propuesto por la ONPE. (Foto: ONPE)