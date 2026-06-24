La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó la sanción impuesta a Fuerza Popular por el uso de recursos del financiamiento público directo en actividades que no se ajustan a lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas, según una resolución difundida por RPP.

La medida ratificada incluye una multa de 36 unidades impositivas tributarias (equivalente a S/198 mil) y la reducción del 50% del financiamiento público directo correspondiente a una asignación semestral vigente al momento en que la resolución quede firme. El organismo electoral declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la agrupación.

De acuerdo con el expediente, el partido político cuestionó la validez del procedimiento y sostuvo que los gastos observados sí podían ser cubiertos con fondos públicos. Sin embargo, la ONPE señaló que las actividades financiadas no cumplían los parámetros exigidos para ser consideradas como capacitación o formación política dentro del marco legal.

En su análisis final, la ONPE concluyó que Fuerza Popular no logró desvirtuar las observaciones formuladas y precisó que el financiamiento público debe destinarse únicamente a los fines establecidos por la normativa vigente.