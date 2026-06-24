Indignación ha causado en la comunidad trujillana el caso de una mujer de 45 años de edad que fue víctima de abuso y maltrato en su vivienda a manos de su conviviente, quien por horas la mantuvo retenida en la casa atada de pies y manos con un alambre.

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El hecho ocurrió la tarde del último martes en un inmueble situado en el sector Jerusalén en Trujillo. De acuerdo con la versión de los vecinos, al filo de las 6 de la tarde empezaron a escuchar gritos de auxilio de una mujer que al parecer estaba encerrada en su casa.

ALERTAN. Sin perder tiempo avisaron a la Policía y cuando los agentes llegaron y tocaron la puerta, la mujer gritó y dijo que su conviviente la tenía retenida, atada de pies y manos. Además, la estaba golpeando e insultando con palabras soeces.

Los agentes del orden pidieron al presunto agresor, identificado como Pablo Briceño Torrejón (69), que abra la puerta, pero este se negó. Fue entonces que los policías solicitaron a los vecinos que trajeran una escalera para poder entrar por el techo, pues temían que la vida de la mujer estuviera en peligro.

DE TERROR

Cuando los efectivos ingresaron al inmueble encontraron a la mujer desesperada tratando de librarse del alambre que tenía envuelto entre las muñecas y los tobillos.

Mientras, su conviviente, Pablo Briceño, se mostró iracundo y le decía a la Policía que no tenían derecho de ingresar así a su casa; sin embargo, fue reducido y detenido.

Una vez en la comisaría el hombre reconoció que ató de pies y manos a su conviviente para evitar que se vaya de la casa sin que antes le pague S/ 10 mil que, presuntamente, le había robado.

Briceño fue puesto a disposición del Ministerio Público y es investigado por la presunta comisión del delito violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.