Cuatro personas, entre ellas una mujer, fueron detenidas por agentes del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), acusadas de participar en el asalto a un joven empresario en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo.

Según la denuncia presentada por la víctima, los hechos ocurrieron la noche del martes cuando abastecía de combustible a su camioneta en un grifo ubicado en la carretera Laredo-Samne.

Empresario fue golpeado y despojado de S/ 8 mil

De acuerdo con la versión del agraviado, varios sujetos armados lo interceptaron en el establecimiento y lo agredieron físicamente para apoderarse de S/ 8 mil en efectivo.

Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron en un vehículo con dirección a la ciudad de Trujillo.

Pese a las agresiones sufridas, el empresario abordó su camioneta e inició el seguimiento de los sospechosos mientras se comunicaba con la central policial para solicitar apoyo.

Policía activó el “Plan Cerco”

Con la información proporcionada por la víctima, el Escuadrón de Emergencia puso en marcha el denominado “Plan Cerco”.

La Policía recibió las características del vehículo utilizado por los sospechosos, un automóvil Nissan Sentra blanco de placa T4E-633, logrando ubicarlo cuando circulaba por la carretera Panamericana Norte, en la jurisdicción del distrito de Moche.

Los intervenidos fueron trasladados a la Divincri

Durante la intervención, los agentes redujeron y detuvieron a los ocupantes del vehículo, quienes fueron identificados como Carlos Daniel Martini (26), de nacionalidad venezolana; Carmen Elera Toro (33); Juan Calla Valderrama (28); y Juan Paraco Palma (18).

Según información policial, los detenidos serían presuntos integrantes de la banda criminal conocida como “Los Rápidos de la Industrial”.

Los cuatro intervenidos fueron trasladados a la División de Investigación Criminal (Divincri), donde continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Investigación continúa

La Policía Nacional realiza las investigaciones para establecer la participación de cada uno de los detenidos en el asalto y determinar si estarían vinculados a otros hechos delictivos ocurridos en la provincia de Trujillo.

Asimismo, se revisan los elementos incautados durante la intervención y se recaban testimonios que permitan fortalecer la investigación.

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