Entre el lunes 18 y el miércoles 20 de mayo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé lluvias de moderada a fuerte intensidad que ponen en riesgo a 132 distritos de sufrir deslizamientos, huaicos u otros movimientos en masa, según alertó el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

San Martín encabeza la lista de las regiones más expuestas con 16 distritos en riesgo muy alto. Le siguen Amazonas con 4, Ayacucho y Pasco con 2 cada uno, y Cajamarca, Junín y Loreto con 1. Otras 105 jurisdicciones de estas mismas regiones se encuentran en riesgo alto.

Asimismo, según el informe, más de 97 mil viviendas se encuentran expuestas al riesgo por precipitaciones. También refiere que más de 1 200 establecimientos de salud están expuestos a estos eventos, así como más de 7 600 centros educativos y más de 290 mil pobladores.

Ante esta situación, el Indeci exhortó a los gobiernos locales y regionales a verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y correctamente señalizadas, y a garantizar la disponibilidad de centros de salud, bomberos y comisarías frente a posibles emergencias.

A la población, el organismo le recomienda reforzar los techos de sus viviendas y activar sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

LLUVIAS EN LA SELVA

Según Senamhi, las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a 50 km/h.

Para este lunes se prevén acumulados de lluvia alrededor de 55 mm/día en la selva sur, próximos a 70 mm/día en la selva centro y valores de hasta 75 mm/día en la selva norte.

Mientras que este miércoles se esperan acumulados de lluvia alrededor de 65 mm/día en la selva norte y valores cercanos a 55 mm/día en la selva centro.