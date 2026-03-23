El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo proyectó un importante movimiento de viajeros durante el próximo feriado largo por Semana Santa. La entidad estima que cerca de 1,9 millones de desplazamientos se realizarán a nivel nacional, lo que generará un impacto positivo en la economía del país.

El titular del sector, José Reyes, informó durante una entrevista en TV Perú que su despacho viene coordinando acciones con otras instituciones del Estado para garantizar condiciones adecuadas durante estas fechas. Entre las medidas adoptadas, se incluye el trabajo conjunto con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para fortalecer la seguridad en los principales destinos turísticos.

Según el ministro, estas acciones buscan brindar confianza tanto a los visitantes extranjeros como a los viajeros locales que se movilizarán en distintas regiones del Perú. En ese contexto, Reyes Llanos destacó la importancia de estas medidas para asegurar una experiencia segura durante el feriado largo.

“Va a permitir que haya mucha más seguridad tanto para el turismo receptivo como para el turismo interno”, indicó.

Desde el Mincetur también se viene impulsando una estrategia orientada a diversificar la oferta turística en el país. Esta iniciativa contempla el desarrollo de distintos segmentos como el turismo de reuniones, el turismo religioso, así como propuestas vinculadas a la naturaleza y la aventura.

El objetivo de esta política es ampliar las alternativas disponibles para los visitantes y generar mayores oportunidades económicas en las regiones. De esta manera, se busca descentralizar la actividad turística y fortalecer el crecimiento del sector en distintas zonas del territorio nacional.

En materia de inversión, el ministro resaltó que el Gobierno continúa promoviendo proyectos clave para mejorar la infraestructura turística. Estas iniciativas forman parte de un plan que contempla una inyección de recursos que asciende a 3 400 millones de dólares.

Este impulso económico está orientado a consolidar la competitividad del Perú como destino turístico. Asimismo, se espera que estas obras contribuyan a mejorar la calidad de los servicios y la experiencia de los visitantes en los próximos años.