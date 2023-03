El titular de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), Luis Ledesma Estrada pidió a los turistas que arribarán a la ciudad de Ayacucho durante la Semana Santa a respetar la casa.

El funcionario dijo que está prohibido consumir bebidas alcohólicas en la Plaza Mayor de Huamanga, donde el año pasado, a consecuencia del descontrol, se convirtió en un urinario público por la presencia de miles de borrachos.

PUEDES VER I Ayacucho espera recibir más de 25 mil turistas durante la Semana Santa 2023

“Nosotros no estamos prohibiendo la diversión de los turistas o visitantes, porque se pueden divertir en otros espacios, pero lo que queremos es que se respete todo el casco central, donde se desarrollan las actividades religiosas de eso se trata. Aquí no se trata de ser santurrón y nada por el estilo, aquí se trata de que el turista pueda cumplir una serie de actividades respetando la religiosidad y el misticismo de la Semana Santa”, señaló el funcionario.

De igual forma, manifestó que no están en contra del Pascua Toro, ya que esta actividad también atrae una buena cantidad de turistas. Sin embargo, no se debe desarrollar dentro del Centro Histórico de Huamanga. “No quiero borrar del mapa lo que significa institucionalmente la participación de turistas, que no necesariamente vienen a cumplir un tema religioso”, agregó.