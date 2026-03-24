Durante Semana Santa, millones de peruanos se movilizarán hacia distintos destinos del país para aprovechar el feriado largo. Ante el incremento del transporte terrestre, se recomienda verificar que el vehículo en el que se viaja cuente con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente.

La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) recordó que esta verificación puede realizarse de manera rápida y gratuita mediante tres canales digitales, accesibles para cualquier ciudadano.

Tres formas rápidas de verificar si un bus tiene SOAT vigente

APESEG indicó que existen tres métodos sencillos para comprobar si un vehículo cuenta con el seguro obligatorio:

1. Consulta mediante mensaje de texto (SMS)

Los usuarios pueden enviar un mensaje de texto (SMS) al 90900 escribiendo el número de placa del vehículo.

En pocos segundos, recibirán una respuesta automática indicando si el SOAT se encuentra vigente.

2. Consulta en la web “Dime que tienes seguro”

Otra opción es ingresar al portal:

www.dimequetienesseguro.com

En la página, se debe digitar el número de placa del vehículo, lo que permitirá conocer de inmediato:

Si el SOAT está vigente

Qué compañía de seguros respalda la póliza

3. Uso de la aplicación móvil Consulta SOAT

También se puede descargar la aplicación Consulta SOAT, disponible en:

App Store

Google Play

AppGallery

Dentro de la aplicación, solo se ingresa la placa del vehículo para verificar si el seguro se encuentra activo.

Atacama, Chile - November 13, 2015: Grey intercity coach Irizar Century drives at the interurban freeway.

¿Qué cubre el SOAT en caso de accidente?

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es un seguro de accidentes personales que cubre a las víctimas en caso de siniestros viales.

Es importante precisar que no cubre daños materiales, sino gastos relacionados con la atención de personas afectadas.

Las coberturas incluyen:

Muerte accidental: hasta 4 UIT

hasta Gastos médicos: hasta 5 UIT

hasta Gastos de sepelio: hasta 1 UIT

hasta Invalidez permanente: hasta 4 UIT

hasta Incapacidad temporal: hasta 1 UIT

Recomendaciones para viajar seguro en Semana Santa

Ante el aumento de viajes durante estas fechas, APESEG recomendó tomar medidas preventivas para reducir riesgos durante los desplazamientos.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Comprar pasajes solo en empresas formales

Evitar servicios informales

Utilizar cinturón de seguridad durante todo el trayecto

durante todo el trayecto Tener documentos personales a la mano

Revisar las condiciones climáticas antes del viaje

Estas medidas permiten reducir el riesgo de lesiones en caso de frenadas bruscas o accidentes en carretera.