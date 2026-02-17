El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta roja en Lima y gran parte de la costa peruana ante la ocurrencia de lluvias de ligera a extrema intensidad, previstas para este miércoles 18 y jueves 19 de febrero.

Según informó el organismo en un comunicado oficial, las regiones más golpeadas por las precipitaciones serán Tumbes y Piura, donde se esperan acumulados de lluvia entre 50 y 85 milímetros por día. Asimismo, existe la probabilidad de descargas eléctricas, especialmente en distritos alejados del litoral costero de estos departamentos.

La alerta roja estará vigente en las regiones de Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, zonas donde las lluvias podrían generar aniegos, incremento de caudales de ríos y afectaciones por vientos fuertes.

Pronóstico por regiones

Para el miércoles 18 de febrero, el Senamhi estima acumulados de lluvia entre 50 y 85 mm/día en Tumbes y Piura. En el resto de la costa norte, los valores oscilarían entre 5 y 12 mm/día. En la costa central, se esperan acumulados entre 0.2 y 4 mm/día, mientras que en la costa sur los registros estarían entre 0.5 y 2 mm/día.

En tanto, para el jueves 19 de febrero, se prevén acumulados de 30 a 75 mm/día en Tumbes y Piura, y entre 5 y 12 mm/día en la costa norte. La costa central mantendría valores similares, entre 0.2 y 4 mm/día, y la costa sur entre 0.5 y 2 mm/día.

Recomendaciones

“El Senamhi recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles aniegos, incremento de caudales y otros eventos asociados a las lluvias intensas”, indicó la entidad.

Las autoridades exhortaron a evitar zonas de riesgo, asegurar techos y desagües, y seguir las indicaciones de Defensa Civil y gobiernos locales durante el periodo de alerta.