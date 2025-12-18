El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta por el incremento de la velocidad del viento que afectará a nueve regiones costeras del país. Este fenómeno meteorológico se registrará desde el sábado 20 hasta el lunes 22 de diciembre, según informó la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente.

¿Qué regiones estarán afectadas?

Según el Aviso de Incremento de Viento en la Costa N.º 453, publicado el 17 de diciembre, las regiones de Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura experimentarán este acontecimiento climático de intensidad ligera a moderada.

El Senamhi precisó que el evento traerá consigo levantamiento de polvo y arena, además de la reducción de la visibilidad horizontal en diversas zonas costeras. También se prevé cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en áreas cercanas al litoral durante las horas de la madrugada y primeras horas de la mañana.

Para el sábado 20 de diciembre, se esperan vientos con velocidades próximas a los 32 km/h en la costa norte, alrededor de 33 km/h en la costa centro, cercanas a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica.

El domingo 21 presentará condiciones similares, con vientos cercanos a los 32 km/h en la costa norte, cerca de 34 km/h en la costa centro, aproximados a los 22 km/h en la costa sur y próximos a los 37 km/h en la costa de Ica.

Mientras que para el lunes 22, se calculan vientos con velocidades próximas a loslos 32 km/h en la costa norte, alrededor de 34 km/h en la costa centro, cercanos a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica.

Recomendaciones de Indeci

Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y regionales a revisar las rutas de evacuación. Estas deben estar despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia zonas seguras en caso de emergencia.

Además, pidió verificar la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones para responder ante cualquier eventualidad que pueda presentarse durante el fenómeno meteorológico.

La entidad también recomendó a la población implementar un sistema de alerta temprana mediante silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales. Asimismo, instó a preparar y aplicar el Plan Familiar de Emergencias.

Indeci informó que monitoreará constantemente los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los posibles efectos del fenómeno, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones en alerta.

En esa línea, el Senamhi recomendó reforzar los techos y ventanas de las viviendas, además de informar a las autoridades correspondientes sobre postes y árboles inclinados en la vía pública que puedan representar un peligro para la comunidad.