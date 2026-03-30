El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que entre el martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril continuarán las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur del país.

La entidad advierte que las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, condiciones que incrementan el riesgo para la población, la agricultura y el tránsito en zonas altoandinas.

Para el martes 31 se esperan acumulados entre 10 y 22 mm/día en la sierra centro y valores entre 10 y 25 mm/día en la sierra sur. Mientras que para el 1 de abril se prevé acumulados entre 8 y 18 mm/día en la sierra centro y valores entre 9 y 17 mm/día en la sierra sur.

Entre las regiones afectadas están Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.

Ante ello, se recomienda cumplir los consejos e instrucciones dados por las autoridades locales. Debido a la alerta naranja, se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos, por lo que instan a las autoridades locales a tomar medidas preventivas.