El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que desde este lunes 15 y martes 16 de septiembre se registrará un nuevo periodo de nieve, granizo, aguanieve y lluvias de ligera a moderada intensidad en la sierra centro y sur del país.

Según el aviso meteorológico N°324, de nivel de alerta amarillo, se esperan acumulados de precipitación próximos a 10 mm/día en la sierra centro y valores cercanos a 12 mm/día en la sierra sur.

El pronóstico también advierte la posible ocurrencia de granizo en zonas sobre los 2,800 m s. n. m. y nieve en localidades ubicadas por encima de los 3,800 m s. n. m. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que alcanzarían los 35 km/h, especialmente en horas de la tarde.

Los departamentos comprendidos en este aviso son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima y Puno.

Recomendaciones de Indeci

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a las autoridades locales y regionales a garantizar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas, así como a verificar la operatividad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías para responder ante emergencias.

Asimismo, recomendó a la población reforzar los techos de sus viviendas y establecer sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, sirenas o altoparlantes en coordinación con las autoridades locales.