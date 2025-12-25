El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú emitió una alerta meteorológica por condiciones climáticas adversas que afectarán la sierra sur del país durante el feriado navideño. Las regiones de Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna experimentarán fenómenos como nevadas, granizo y lluvias intensas desde el 25 hasta el 27 de diciembre.​

Precipitaciones y fenómenos por altitud

Los acumulados de lluvia variarán según la jornada. El jueves 25 se esperan entre 10 y 20 milímetros de precipitación, mientras que el viernes 26 los valores aumentarán hasta un rango de 12 a 26 milímetros. Para el sábado 27, las proyecciones indican acumulaciones de 10 a 24 milímetros durante el día.​

La altitud determinará el tipo de precipitación. En zonas ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar predominará la caída de granizo, mientras que en áreas superiores a los 3.800 metros la nieve será el fenómeno principal. Estas acumulaciones representan riesgos para el transporte y pueden dañar cultivos e infraestructura rural.​

Descenso térmico severo

El frío intenso se hará presente especialmente entre el viernes 26 y el domingo 28 de diciembre. En la sierra sur, las temperaturas nocturnas descenderán hasta -4 °C en las zonas más altas. La sierra centro registrará mínimas cercanas a -2 °C, mientras que en el norte los termómetros llegarán hasta -1 °C durante las madrugadas.​

El domingo 28, las condiciones térmicas mostrarán ligeras variaciones. La sierra norte alcanzará valores de 4 °C en zonas elevadas, la región central mantendrá registros de -2 °C, y el sur experimentará temperaturas mínimas de hasta -3 °C en los niveles más altos.​

Condiciones adicionales y zonas en riesgo

Además de las bajas temperaturas, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora. Durante el día se espera reducción de la nubosidad y un incremento térmico, generando contrastes climáticos significativos entre las horas diurnas y nocturnas.​

Otras regiones como Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco y Piura también podrían verse afectadas por estos fenómenos, según el pronóstico oficial.​

El Senamhi recomendó a las autoridades locales y a la población implementar medidas preventivas ante el riesgo de acumulación de nieve, descenso térmico nocturno y lluvias intensas que podrían provocar deslizamientos o interrupciones en servicios básicos.