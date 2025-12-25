El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú emitió una alerta meteorológica por condiciones climáticas adversas que afectarán la sierra sur del país durante el feriado navideño. Las regiones de Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna experimentarán fenómenos como nevadas, granizo y lluvias intensas desde el 25 hasta el 27 de diciembre.
Precipitaciones y fenómenos por altitud
Los acumulados de lluvia variarán según la jornada. El jueves 25 se esperan entre 10 y 20 milímetros de precipitación, mientras que el viernes 26 los valores aumentarán hasta un rango de 12 a 26 milímetros. Para el sábado 27, las proyecciones indican acumulaciones de 10 a 24 milímetros durante el día.
La altitud determinará el tipo de precipitación. En zonas ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar predominará la caída de granizo, mientras que en áreas superiores a los 3.800 metros la nieve será el fenómeno principal. Estas acumulaciones representan riesgos para el transporte y pueden dañar cultivos e infraestructura rural.
Descenso térmico severo
El frío intenso se hará presente especialmente entre el viernes 26 y el domingo 28 de diciembre. En la sierra sur, las temperaturas nocturnas descenderán hasta -4 °C en las zonas más altas. La sierra centro registrará mínimas cercanas a -2 °C, mientras que en el norte los termómetros llegarán hasta -1 °C durante las madrugadas.
El domingo 28, las condiciones térmicas mostrarán ligeras variaciones. La sierra norte alcanzará valores de 4 °C en zonas elevadas, la región central mantendrá registros de -2 °C, y el sur experimentará temperaturas mínimas de hasta -3 °C en los niveles más altos.
Condiciones adicionales y zonas en riesgo
Además de las bajas temperaturas, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora. Durante el día se espera reducción de la nubosidad y un incremento térmico, generando contrastes climáticos significativos entre las horas diurnas y nocturnas.
Otras regiones como Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco y Piura también podrían verse afectadas por estos fenómenos, según el pronóstico oficial.
El Senamhi recomendó a las autoridades locales y a la población implementar medidas preventivas ante el riesgo de acumulación de nieve, descenso térmico nocturno y lluvias intensas que podrían provocar deslizamientos o interrupciones en servicios básicos.