El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que, desde este lunes 16 hasta el miércoles 18 de noviembre, la selva peruana registrará un incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad, con valores máximos de hasta 38 grados Celsius.

Según el aviso meteorológico N.º 469, las temperaturas oscilarán entre 30 °C y 38 °C en la selva norte, entre 28 °C y 37 °C en la selva centro y entre 32 °C y 36 °C en la selva sur. La alerta por incremento de temperatura alcanza el nivel rojo.

¿Qué regiones serán afectadas por el calor?

Los departamentos comprendidos en el aviso son Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

El Senamhi también prevé escasa cobertura nubosa durante el día, condición que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, podrían presentarse ráfagas de viento cercanas a los 55 km/h, principalmente durante las tardes.

Fuertes vientos también afectarán a nueve regiones

De manera paralela, el Senamhi emitió el aviso N.º 468 por el incremento de la velocidad del viento en la selva, con una alerta de nivel naranja vigente hasta el miércoles 18 de noviembre.

Este fenómeno podría afectar a Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. Se prevén ráfagas que podrían superar los 55 km/h.

Indeci recomienda protegerse del sol y mantenerse hidratado

Ante estas condiciones, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda beber suficiente agua, utilizar bloqueador solar, sombreros de ala ancha y lentes con protección UV.

También aconseja evitar la exposición directa al sol durante los periodos de mayor radiación, utilizar ropa ligera y de colores claros, y mantener ventilados los ambientes del hogar y los centros laborales.