El Senamhi advirtió que una masa de aire frío ingresará al país la noche del miércoles 28 de octubre y modificará las condiciones meteorológicas en la Amazonía. El fenómeno estará acompañado de precipitaciones, tormentas eléctricas, vientos y variaciones de temperatura.

¿Qué regiones serán afectadas?

El aire frío ingresará por Puno, Madre de Dios y Cusco, y luego avanzará hacia la selva central. Se esperan ráfagas de viento cercanas a los 50 km/h y lluvias con descargas eléctricas.

Según el pronóstico, las temperaturas mínimas llegarán a 18 °C en la selva sur y oscilarán entre 25 °C y 29 °C en la zona central. Las máximas rondarán los 25 °C y 27 °C, respectivamente, y el evento se extenderá hasta el viernes 30 de octubre.

¿Qué temperaturas dejó el friaje anterior?

El decimotercer friaje del año culminó recientemente, con efectos principalmente en la selva sur. En Puerto Maldonado, la estación meteorológica registró una temperatura nocturna de 16,8 °C, dentro de lo previsto en el aviso del Senamhi.

Este fenómeno ocurre cuando una masa de aire frío procedente de la Antártida ingresa al continente y provoca lluvias y descensos bruscos de temperatura en la selva. El aire suele desplazarse desde el sur hacia las zonas central y norte, mientras la nubosidad reduce las temperaturas máximas.