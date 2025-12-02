El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido hasta dos alertas cruciales ante la inminente llegada de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), bautizada como ‘Qori’. Este fenómeno meteorológico está impactando con fuerza a varias regiones del Perú, generando la necesidad de extremar precauciones en la sierra y anticipar cambios en la costa.

¿Qué es la DANA Qori y dónde afectará?

La DANA Qori es un sistema de baja presión que está causando precipitaciones intensas (nieve, aguanieve, granizo y lluvia) y viento intenso en la sierra centro y sur del Perú.

Vigencia: El pronóstico del Senamhi indica que la DANA afectará estas zonas entre el 2 y el 5 de diciembre .

Fenómenos: Se esperan lluvias con descargas eléctricas, granizo en áreas sobre los 2 800 m.s.n.m., y nieve en localidades ubicadas por encima de los 3 900 m.s.n.m.

Pico de Intensidad: La mayor intensidad se prevé para la madrugada del 4 al 5 de diciembre.

Impacto en la costa: vientos y aumento de temperaturas

Aunque el impacto principal es en la sierra, el Senamhi no descarta la ocurrencia de lluvias aisladas en la costa centro y sur del país. Además, la DANA ‘Qori’ generará un cambio significativo en las condiciones costeras:

Vientos Fuertes: Se espera un incremento de la velocidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h entre el 3 y el 5 de diciembre.

Se espera un , con ráfagas que podrían alcanzar hasta los entre el 3 y el 5 de diciembre. Calor en la Costa: En diálogo con RPP, el meteorólogo del Senamhi, José Mesía, explicó que la DANA provocará un cambio en los vientos hacia componente norte, lo que resultará en un incremento de temperaturas en la costa. Este aumento se sentirá en Lima, Ica, Tacna, Moquegua y Arequipa.

Lima y el clima de transición

Respecto al aumento de temperaturas en Lima, el especialista del Senamhi recordó que la primavera es una estación de “transición” hacia el verano, lo que explica la sensación de calor diurna que se está reportando en la capital.

Temperaturas Máximas: Están siendo más altas durante el día.

Precaución Nocturna: No obstante, las temperaturas mínimas se mantienen estables durante las noches y madrugadas. El Senamhi exhorta a la población a no descuidarse para evitar problemas respiratorios.

Recomendación clave: La población que reside o transita por la sierra centro y sur debe tomar medidas de prevención ante los fuertes fenómenos climatológicos (nieve, granizo, lluvias intensas y vientos) anunciados por el Senamhi.