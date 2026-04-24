El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó este viernes, sobre la presencia de precipitaciones en distintas zonas del país durante las próximas horas. La entidad señaló que estas condiciones podrían presentarse con niveles que van de ligeros a moderados, dependiendo de la región.

El aviso emitido por el organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente, incluye a varias zonas ubicadas en la sierra y la selva. Estas condiciones podrían generar dificultades en el tránsito vehicular y peatonal, así como afectar actividades al aire libre y labores productivas, además de reducir la visibilidad en determinados momentos del día.

#Pronóstico #Senamhi #Minam En la selva centro se prevé lluvia y/o chubascos localizados de moderada a fuerte intensidad.



Asimismo, en la sierra sur se espera precipitaciones de ligera a fuerte intensidad.https://t.co/nJrSfbWRRj#PreparadosAnteLluviasIntensas pic.twitter.com/mSCW3cnRLc — Senamhi (@Senamhiperu) April 24, 2026

¿Qué regiones se verán afectadas?

En el caso de Áncash, las condiciones se concentrarían en las provincias de Antonio Raymondi y Huari. Para Arequipa, el pronóstico abarca Caylloma, Condesuyos y La Unión, donde se espera la presencia de precipitaciones en distintos momentos del día.

En la región Cusco, el fenómeno alcanzaría a Canas, Chumbivilcas y Espinar. Mientras tanto, en Huánuco se incluyen varias provincias como Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.

En Junín, las zonas consideradas dentro del aviso son Chanchamayo, Junín y Satipo. Para Pasco, se prevé que las condiciones se presenten en Oxapampa y Pasco, mientras que en Puno se incluyen Lampa y Melgar.

En la región Ucayali, el pronóstico comprende las provincias de Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad. Estas áreas podrían registrar lluvias y otros eventos asociados a lo largo del periodo señalado por la entidad.

Departamento Provincias afectadas Áncash Antonio Raymondi, Huari Arequipa Caylloma, Caylloma, Condesuyos, La Unión Cusco Canas, Chumbivilcas, Espinar Huánuco Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca, Yarowilca Junín Chanchamayo, Junín, Satipo Pasco Oxapampa, Pasco Puno Lampa, Melgar Ucayali Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad

El organismo indicó que en la sierra centro y sur se esperan precipitaciones que podrían presentarse en forma de lluvia, granizo, nieve o aguanieve. Estas se registrarían principalmente durante la tarde y la noche, con la posibilidad de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Asimismo, se prevé la ocurrencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2 800 metros sobre el nivel del mar. En zonas que superan los 3 900 metros de altitud en la sierra sur, se contempla la presencia de nevadas en forma localizada.

Condiciones en la selva y la costa

En la selva central, las lluvias podrían alcanzar niveles de moderados a fuertes en determinados momentos del día. En la selva norte y sur también se esperan precipitaciones de intensidad moderada, acompañadas por vientos y actividad eléctrica, principalmente durante la tarde, noche y primeras horas de la madrugada.

Por otro lado, en la costa central se anticipa la ocurrencia de lluvias de ligera intensidad. Estas condiciones estarían acompañadas de niebla y neblina durante la noche y la madrugada, lo que podría influir en la visibilidad en algunos sectores.