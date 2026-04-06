El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció la llegada de lluvias de intensidad moderada a fuerte en nueve departamentos selváticos. El organismo dependiente del Ministerio del Ambiente identificó riesgos climáticos significativos para los días lunes 6 y martes 7 de abril.

El organismo indicó que los departamentos afectados incluyen Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali. El pronóstico contempla variaciones en los volúmenes de agua según las zonas norte, centro y sur del territorio amazónico.

En la selva norte se esperan acumulados cercanos a 60 milímetros por día durante el período anunciado. La selva centro registrará valores próximos a 65 milímetros diarios en las mismas fechas.

La selva sur recibirá alrededor de 50 milímetros por día según las proyecciones técnicas. Además del agua, se presentarán descargas eléctricas y vientos con velocidades de hasta 45 kilómetros por hora.

Fuente: Senamhi.

Medidas preventivas

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) coordina acciones con gobiernos locales y regionales ante el aviso meteorológico. La entidad solicita revisión de rutas de evacuación y señalización clara hacia áreas protegidas.

Los centros de salud, unidades de bomberos y comisarías deben mantenerse listos para atender emergencias. Indeci enfatizó la importancia de preparar recursos en todas las jurisdicciones alertadas.

Indeci también precisó que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) supervisa los desarrollos climáticos en tiempo real. La institución mantendrá comunicación permanente con representantes regionales y locales afectados.

La vigilancia abarca todos los departamentos mencionados en el boletín oficial del Senamhi. Las autoridades nacionales coordinan respuestas ante cualquier efecto derivado de las condiciones atmosféricas.