El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú mantiene activa una alerta naranja por el aumento de la temperatura en Lima y en diversas regiones del país.

Según la entidad, las condiciones actuales están generando un escenario de “moderada a fuerte intensidad” durante esta etapa de primavera cálida.

A través de su plataforma oficial, el organismo precisó que la alerta permanecerá vigente hasta este sábado, 15 de noviembre, a las 23:59 horas. Además, advirtió que se presentarán ráfagas de viento, tal como señaló: “Además, se esperan precipitaciones localizadas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”.

El Senamhi también indicó que la baja presencia de nubes hacia el mediodía favorecerá un incremento notable en los niveles de radiación ultravioleta.

Esta situación afecta a regiones como Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco y Puno, donde la advertencia se mantiene activa.