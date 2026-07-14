Tras confirmarse un nuevo brote de influenza aviar de alta patogenicidad (H5N1) en aves de corral de un predio de San Vicente de Cañete, el Senasa declaró el último lunes 13 de julio una emergencia sanitaria nacional por un periodo de 90 días.
Luego de la declaración de emergencia sanitaria, surgieron dudas entre los consumidores sobre si el consumo de pollo y huevos representa algún peligro. Frente a ello, el médico veterinario Mario Bonifaz, director general de Sanidad Animal del Senasa, aseguró que la influenza aviar no se transmite a través de estos alimentos.
“De manera enfática, descartar que haya algún tipo de transmisión a través de carnes [o] de huevos, considerando, además, la cocción que estos productos a los que son sometidos durante el proceso de preparación. El virus es bastante débil, bastante sensible al proceso de cocción, por lo tanto, no hay ningún tipo de riesgo”, indicó a RPP.
El representante del Senasa también indicó que los productos avícolas comercializados pasan por rigurosos controles veterinarios, por lo que la carne que llega a los consumidores procede de aves que cumplen con las condiciones sanitarias correspondientes.
“También todos los productos aviares que llegan a la comercialización son sometidos a inspección veterinaria tanto por parte del Senasa, así también como veterinarios autorizados que tienen los establecimientos avícolas. Entonces, se garantiza que estas aves que van a dar justamente la carne, los huevos, no estén enfermas”, sostuvo.
“También es importante destacar que el brote que hemos tenido es en gallos de pelea, no hemos tenido presencia de esta enfermedad ni en pollos que producen carne, ni en gallinas de postura ni en otro tipo de ave comercial que usualmente nosotros consumimos”, añadió.
Mario Bonifaz, director de Sanidad Animal del Senasa, alertó que la influenza aviar representa una amenaza para las aves debido a su alta capacidad de contagio, con tasas de mortalidad que pueden alcanzar entre el 70% y el 90% en las granjas, ocasionando también graves impactos económicos.
“Esta resolución tiene como principal objetivo, de manera preventiva, evitar cualquier tipo de diseminación, de movilización de aves que no estén certificadas, de que las personas se acerquen a las aves y, principalmente, también que ante la ocurrencia de enfermedades de aves de corral notifiquen inmediatamente al Senasa a fin de atenderlo, en caso sea algún tipo de influenza, por ejemplo, contener rápidamente estos episodios”, expresó.
Bonifaz indicó que el último brote registrado en aves de corral ocurrió en 2024 y señaló que las aves silvestres actúan como reservorios naturales del virus. Por ello, exhortó a la población a no manipular estos animales y comunicar al Senasa cualquier posible caso para evitar que la enfermedad se extienda.
“Las aves silvestres son portadoras de este virus de influenza aviar. Es importante hacer la vigilancia de estas aves silvestres. […] Otro mensaje importante también acá es evitar el contacto con las aves silvestres. Las aves silvestres son portadoras naturales, muchas de ellas, de este virus. Entonces, al tener el contacto nosotros nos hacemos más susceptibles a diseminar esta enfermedad desde un ave silvestre hasta un predio avícola”, finalizó.