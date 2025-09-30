Este año, el recorrido del Señor de los Milagros tendrá una novedad histórica: la “levantada mundial” de la sagrada imagen, un acto simbólico que reunirá a 52 hermandades de Perú y el mundo este sábado 4 de octubre a las 12:00 p. m., y que será transmitido en vivo por RPP, Canal HN, Nazarenas TV y las redes del Arzobispado de Lima.

“Es un gesto único que busca sentar precedentes en las celebraciones del mes morado”, señaló el Cardenal Carlos Castillo, quien también confirmó que, tras 22 años, el Cristo Moreno volverá a visitar la Diócesis del Callao, el domingo 26 de octubre.

Durante la levantada mundial, cada hermandad elevará el anda del Cristo Morado al toque de campana que dará el cardenal desde Lima. Participarán hermandades de ciudades como París, Roma, Santiago de Chile y Caracas.

Fechas del recorrido procesional en Lima y Callao:

Sábado 4 de octubre: salida inaugural por Av. Tacna, Emancipación, jirones Chancay y Conde de Superunda.

salida inaugural por Av. Tacna, Emancipación, jirones Chancay y Conde de Superunda. Sábado 18 de octubre: Plaza Mayor, Palacio de Gobierno y Congreso de la República.

Plaza Mayor, Palacio de Gobierno y Congreso de la República. Domingo 19 de octubre: Hospital Loayza e Iglesia Nuestra Señora de los Desamparados.

Hospital Loayza e Iglesia Nuestra Señora de los Desamparados. Domingo 26 de octubre: visita al Callao en Nazareno Móvil.

visita al en Nazareno Móvil. Martes 28 de octubre: mismo recorrido que el 19 de octubre.

mismo recorrido que el 19 de octubre. Sábado 1 de noviembre: cierre con recorrido final hasta el Convento de las Nazarenas.

Misas y actividades religiosas: