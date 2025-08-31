Un trágico accidente enlutó al distrito de Puerto Bermúdez (Pasco). El sereno Miguel Rivera Mercedes (36) perdió la vida tras ser atropellado por la misma camioneta que conducía, luego de que esta sufriera una falla mecánica en plena vía.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:10 a.m. del sábado 30 de agosto, en la calle Los Orquídeas, a escasos metros de la Maestranza de Puerto Bermúdez. Según las investigaciones preliminares, el vehículo de serenazgo de placa KJ-TX-14, de propiedad de la Municipalidad Distrital, presentó problemas en la caja de cambios mientras subía una pendiente, lo que provocó que retrocediera sin control.

Desesperado, el agente descendió de la unidad para intentar detenerla. Sin embargo, la maniobra terminó en tragedia: la puerta izquierda lo golpeó y lo dejó a merced de la llanta delantera, que lo aplastó en el acto. Rivera falleció de manera inmediata.

Testimonios de vecinos

Los vecinos que presenciaron el accidente relataron que los frenos de mano y pedal no respondieron, lo que llevó al conductor a tomar la decisión de bajar apresuradamente para frenar el vehículo. “Fue cuestión de segundos, intentó salvar la unidad y perdió la vida”, narró un residente de la zona.

Autoridades investigan

Al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público y personal médico para realizar el levantamiento del cadáver y continuar con las indagaciones. Una de las principales líneas de investigación es determinar si la camioneta contaba con mantenimiento técnico oportuno.

El fallecido deja en la orfandad a dos hijos menores de edad, lo que ha generado gran pesar en la comunidad.