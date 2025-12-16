El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) exhortó a la ciudadanía a no utilizar musgo en la elaboración de nacimientos navideños y a optar por alternativas sostenibles que no afecten los ecosistemas de los bosques amazónicos y andinos.

El organismo, adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), recordó que el musgo cumple funciones clave para el equilibrio ambiental, como la retención y filtración del agua de lluvia, la fijación de carbono, la protección del suelo frente a la erosión y el refugio de diversas especies de flora y fauna.

Más de 19 toneladas de musgo decomisadas en 2025

Serfor informó que, durante el año 2025, se decomisaron 19 313.82 kilogramos de musgo extraído de manera ilegal en distintas regiones del país.

Según datos de la Dirección de Información y Registro del Serfor, del total incautado, 19 208.82 kilogramos correspondieron a musgo blanco (Sphagnum sp. y Sphagnum magellanicum) y **105 kilogramos a musgo del grupo Bryophyta sp.*.

Los decomisos se realizaron principalmente en las regiones de Junín y Huánuco, durante operativos en carreteras, comercios y puertos, donde se detectó transporte y comercialización sin documentación legal. El volumen incautado en 2025 supera ligeramente al registrado en el mismo periodo del año anterior.

Importancia ecológica del musgo

Isela Arce, especialista en flora silvestre del Serfor, explicó que en el Perú se registran cerca de 776 especies de musgos, entre ellas el musgo amarillo (Hylocomium sp.) y el musgo blanco (Sphagnum magellanicum).

La especialista destacó que la presencia de musgo favorece la humedad de los bosques, contribuye a la purificación del aire y permite la germinación de otras plantas, por lo que su extracción indiscriminada afecta directamente a los ecosistemas.

Alternativas sostenibles y marco legal

Arce recomendó a las familias evitar el uso de musgo en nacimientos navideños y optar por materiales alternativos, como aserrín, papel, arena o piedras, que no generan impacto ambiental.

La normativa forestal vigente permite el aprovechamiento de recursos forestales no maderables, como el musgo, solo con autorización previa, tras la aprobación de una Declaración de Manejo otorgada por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre.

Actualmente, existen 14 comunidades campesinas de Junín y una de Huánuco que cuentan con permisos para su aprovechamiento legal.

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763) tipifica como infracción muy grave la adquisición, transporte, comercio y tenencia de productos forestales extraídos sin autorización, sancionando estas prácticas con multas que van de 10 a 5000 UIT.