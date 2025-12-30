El Centro Sismológico Nacional, a través del Instituto Geofísico del Perú (IGP), informó que un sismo de magnitud 4.1 se registró la mañana de este lunes 30 de diciembre de 2025, a las 07:22:31 horas (hora local).

El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 73 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia del Santa, región Áncash, con una profundidad de 48 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0836

Fecha y Hora Local: 30/12/2025 07:22:31

Magnitud: 4.1

Profundidad: 48km

Latitud: -8.99

Longitud: -79.24

Intensidad: III Chimbote

Referencia: 73 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 30, 2025

Intensidad y localización

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2025-0836, el sismo alcanzó una intensidad III en Chimbote, lo que indica que fue ligeramente sentido por la población, sin que se reporten daños materiales ni personas afectadas hasta el momento.

Las coordenadas del evento fueron latitud -8.99 y longitud -79.24, ubicándolo en el mar frente a la costa norte del país.

Monitoreo permanente

El IGP recordó que el Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas, por lo que mantiene un monitoreo permanente de los movimientos telúricos a nivel nacional.

Hasta el cierre de esta nota, no se han emitido alertas de tsunami ni reportes oficiales de emergencias asociadas al sismo.