Un sismo de magnitud 3.4 se registró la madrugada de este domingo 3 de mayo de 2026 en la región Moquegua, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió a las 03:19:54 a. m., con una profundidad de 9 kilómetros, y su epicentro se localizó a 6 kilómetros al este del distrito de Calacoa, en la provincia de Mariscal Nieto.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0248

Fecha y Hora Local: 03/05/2026,03:19:54

Magnitud: 3.4

Profundidad: 9 km

Latitud: -16.74

Longitud: -70.63

Intensidad: II Calacoa

Referencia: 6 km al E de Calacoa, Mariscal Nieto - Moqueguahttps://t.co/DmU8k6yCaD — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 3, 2026

Intensidad leve en la zona

De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo alcanzó una intensidad II en Calacoa, lo que indica que fue percibido de forma leve por algunos pobladores.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personales relacionados con este evento sísmico.

El Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por alta actividad sísmica, por lo que las autoridades recomiendan mantener medidas de prevención ante posibles emergencias.