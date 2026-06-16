Un sismo de magnitud 3.8 se produjo la madrugada de este martes 16 de junio en la región Pasco, de acuerdo con el reporte emitido por el Instituto Geofísico del Perú a través del Centro Sismológico Nacional.

El evento sísmico ocurrió a las 2:21:49 a. m. y tuvo como epicentro una zona ubicada a 11 kilómetros al oeste de Pozuzo, en la provincia de Oxapampa.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0357

Fecha y Hora Local: 16/06/2026,02:21:49

Magnitud: 3.8

Profundidad: 19 km

Latitud: -10.08

Longitud: -75.66

Intensidad: III Pozuzo

Referencia: 11 km al O de Pozuzo, Oxapampa - Pascohttps://t.co/B0AHJU2dml — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 16, 2026

Características del movimiento telúrico

Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0357, el sismo presentó las siguientes características:

Magnitud: 3.8

Profundidad: 19 kilómetros

Latitud: -10.08

Longitud: -75.66

Intensidad: III en Pozuzo

Referencia: 11 kilómetros al oeste de Pozuzo, Oxapampa

La intensidad III indica un movimiento percibido por algunas personas en reposo dentro de viviendas, sin reportes de daños significativos.

Sin reportes de daños

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños personales ni materiales a consecuencia del movimiento sísmico.

Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción de placas tectónicas.

Las autoridades recomiendan a la población mantener activa su mochila de emergencia, identificar zonas seguras dentro de las viviendas y participar en simulacros de preparación ante desastres.

Datos clave

Fecha: 16 de junio de 2026.

Hora: 2:21:49 a. m.

Magnitud: 3.8.

Profundidad: 19 kilómetros.

Epicentro: 11 km al oeste de Pozuzo.

Intensidad: III en Pozuzo.

Región: Pasco.