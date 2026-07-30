Un sismo de magnitud 4.0 se registró este 30 de julio, a las 11:15:37 a. m., en la región Amazonas, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0510, el epicentro se localizó a 55 kilómetros al noroeste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0510

Fecha y Hora Local: 30/07/2026,11:15:37

Magnitud: 4.0

Profundidad: 14 km

Latitud: -4.39

Longitud: -78.32

Intensidad: III Santa María de Nieva

Referencia: 55 km al NO de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonashttps://t.co/mK3XmxHWZP — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 30, 2026

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¿Cuál fue la profundidad del sismo?

El IGP precisó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 14 kilómetros, con coordenadas de latitud -4.39 y longitud -78.32.

Asimismo, el organismo reportó una intensidad III en la escala de Mercalli para la localidad de Santa María de Nieva, lo que corresponde a un sismo de percepción leve.

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Sin reporte inicial de daños

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños personales o materiales a consecuencia del movimiento sísmico.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma, identificar las zonas seguras dentro de la vivienda o centro de trabajo y tener preparada una mochila para emergencias ante la ocurrencia de nuevos sismos.