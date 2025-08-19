Un sismo de magnitud 4.0 se registró la madrugada de este lunes en el departamento de Áncash, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento telúrico ocurrió a las 04:15 horas y tuvo una profundidad de 41 kilómetros. El epicentro se ubicó a 78 kilómetros al oeste de la ciudad de Chimbote, en la provincia del Santa.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0547

Fecha y Hora Local: 19/08/2025 04:15:46

Magnitud: 4.0

Profundidad: 41km

Latitud: -9.33

Longitud: -79.25

Referencia: 78 km al O de Chimbote, Santa - Ancash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 19, 2025

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas. Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó la ocurrencia de un tsunami a consecuencia de este movimiento.

Las autoridades recomendaron a la población mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad ante sismos, como identificar rutas de evacuación y tener lista una mochila de emergencia.

El IGP recordó que el Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo, por lo que el monitoreo se mantiene constante en todo el territorio nacional.