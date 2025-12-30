El Centro Sismológico Nacional, a través del Instituto Geofísico del Perú (IGP), informó que un sismo de magnitud 4.4 se registró este martes 30 de diciembre de 2025, a las 11:11:20 a. m. (hora local).

El epicentro se ubicó a 13 kilómetros al noreste de Curimaná, en la provincia de Padre Abad, región Ucayali.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0837

Fecha y Hora Local: 30/12/2025 11:11:20

Magnitud: 4.4

Profundidad: 119km

Latitud: -8.38

Longitud: -75.07

Referencia: 13 km al NE de Curimaná, Padre Abad - Ucayali — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 30, 2025

Profundidad y localización

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2025-0837, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 119 kilómetros, con coordenadas latitud -8.38 y longitud -75.07.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas, y las autoridades continúan con el monitoreo de la zona.

Monitoreo permanente en zona sísmica

El IGP recordó que el Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, debido a la interacción de las placas tectónicas, por lo que mantiene un seguimiento constante de los eventos telúricos en todo el territorio nacional.

Asimismo, recomendó a la población mantener la calma, identificar zonas seguras y participar en simulacros de prevención.