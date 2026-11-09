Un sismo de magnitud 4.8 se registró este lunes 9 de noviembre de 2026 en la región Loreto, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis).

El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 5:23:54 a. m. y tuvo su epicentro a 63 kilómetros al este de Lagunas, en la provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto.

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0772, el temblor se produjo a una profundidad de 149 kilómetros, con coordenadas de latitud -5.05 y longitud -75.14.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0772 Fecha y Hora Local: 09/11/2026,05:23:54 Magnitud: 4.8 Profundidad: 149 km Latitud: -5.05 Longitud: -75.14 Intensidad: III Lagunas Referencia: 63 km al E de Lagunas, Alto Amazonas - Loreto https://t.co/YMnLhw58L6 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 9, 2026

¿Qué intensidad tuvo el sismo en Loreto?

El Centro Sismológico Nacional precisó que el movimiento alcanzó una intensidad de grado III en Lagunas, según la escala de Mercalli modificada.

Esta intensidad corresponde a un movimiento débil, que puede ser percibido por algunas personas, especialmente dentro de edificaciones, sin implicar necesariamente daños materiales.

La magnitud y la intensidad son medidas distintas. Mientras la primera expresa el tamaño del sismo, la segunda describe los efectos y la percepción del movimiento en una localidad determinada.

IGP informó ubicación y profundidad del temblor

El Instituto Geofísico del Perú difundió los parámetros del evento mediante su cuenta oficial de X, @Sismos_Peru_IGP, en la que publica información sobre la actividad sísmica del territorio nacional.

El organismo científico identificó el evento con el código IGP/CENSIS/RS 2026-0772, que permite distinguirlo de otros movimientos telúricos reportados durante el año.

El reporte proporcionado no incluye información sobre daños personales o materiales. Por ello, no es posible confirmar afectaciones relacionadas con este sismo.